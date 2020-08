Von der 1748 erbauten Echardinger Kapelle an der Echardinger Straße 50 startet am Donnerstag, 10. September, eine Feierabendtour der Münchner Volkshochschule durch die Maikäfersiedlung. Von 17 Uhr an können einige im Original erhaltene Reihenhäuser aus den Dreißigerjahren betrachtet werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung mit der Nummer K123709 kostet sechs Euro. Anmeldung unter www.mvhs.de.