7. Juni 2019, 18:52 Uhr Belohnung für Hinweise ausgesetzt Überfall auf Taxifahrer

Eine Belohnung von 500 Euro hat die Münchner Taxigenossenschaft ausgesetzt für Hinweise, die helfen können, den Überfall auf einen ihrer Kollegen aufzuklären. Zwei dunkelhäutige Männer sollen am Mittwoch gegen Mitternacht in der Graf-Ottenburg-Straße in Kirchtrudering einen Taxifahrer mit einem Spray, wohl einem Deo, attackiert und versucht haben, ihm die Geldbörse zu entreißen. Zum Glück schützte die Brille den 45-Jährigen. Die beiden Täter, die an der Bushaltestelle Karl-Marx-Ring eingestiegen waren, flüchteten ohne Beute zu Fuß in nördlicher Richtung. Die Angreifer sollen etwa 18 Jahre alt und groß gewachsen sein. Sie trugen schwarze Kleidung und hatten kurze, schwarze Haare. Einer soll eine schwarze Gucci-Tasche mit rot-grünem Tragriemen gehabt haben. Hinweise ans Kommissariat 21 (089/29100).