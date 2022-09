Großes Wetterpech beim Eröffnungswochenende der neuen Spielzeit der Bayerischen Staatsoper: Während "Oper für alle" am Freitagabend in Rosenheim noch stattfinden und sich das Publikum in Regenkluft am Konzert mit dem Staatsorchester unter Daniele Rustioni und den beiden Solisten Sonya Yoncheva und Freddie De Tommaso erwärmen konnte, musste das UniCredit-Septemberfest im Kaiserhof der Residenz weitgehend abgesagt werden. Immerhin gab es den Kostümflohmarkt, und in den Fünf Höfen sangen am Samstag Mitglieder des Opernstudios. Auch die Veranstaltungen im Nationaltheater und im Cuvilliéstheater konnten stattfinden. Weiter geht's am Mittwoch, 21. September, mit der Oper "Peter Grimes" mit Jonas Kaufmann in der Titelrolle. Näheres unter www.staatsoper.de.