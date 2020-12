Wohl selten wurde das eigene Wohnumfeld von vielen so bewusst wahrgenommen wie in diesem Jahr. Unter Coronabedingungen mutierte unser Zuhause zum Home-Office und damit oft zum 24-Stunden-Aufenthaltsort. Wer einen Balkon oder einen Garten hatte, schätzte sich glücklich. Umgebende Dorf- oder Stadtstrukturen wurden fortan nach oft ganz anderen Kriterien bewertet als zuvor. Wie wichtig gute Architektur und damit gutes Wohnen, aber auch menschenfreundlich Stadt- und Landschaftsplanung ist, führt die Bayerische Architektenkammer alljährlich bei ihren "Architektouren" vor, bei der man eine Vielzahl privater und öffentlicher Gebäude besuchen kann. Wer bei den Architektouren 2021 mitmachen und ein Gebäude öffentlich vorstellen will, kann sich jetzt online dafür bewerben. Die Anmeldefrist für die 25. Ausgabe der Architektouren im kommenden Juni läuft, und zwar bis Sonntag, 31. Januar 2021, 24 Uhr. Bewerben können sich Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten und Stadtplaner mit ihren in den vergangenen drei Jahren in Bayern fertiggestellten Projekten über das Online-Portal der Bayerischen Architektenkammer http://architektouren.byak.de. Die Architektouren 2021 stehen unter dem Motto "Architektur gestaltet Zukunft!".