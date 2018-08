12. August 2018, 18:43 Uhr Badeunfall Zwei Männer ertrinken im Pullinger Weiher

Zwei Austauschstudenten aus Ghana, 21 und 22 Jahre alt, sind am Samstagnachmittag im Pullinger Weiher im Landkreis Freising ertrunken. Nach Angaben von Mitstudenten hatten die beiden Nichtschwimmer vor, zu Fuß den See zu umrunden. Im nordöstlichen Bereich des Weihers, in dem die beiden aufgefunden wurden, fällt das Ufer, im Gegensatz zu anderen Bereichen, steil an einer Kante ab. Dort müssen sie in den See gestürzt sein. Gegen 16.20 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert, sie konnten die beiden jungen Männer jedoch nur noch tot bergen. Über eine Obduktion der beiden Toten hat die zuständige Staatsanwaltschaft noch nicht entschieden. Die Begleiter der beiden wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Mögliche Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Kripo in Erding unter der Nummer 081 22/96 80 zu melden.