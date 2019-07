23. Juli 2019, 18:28 Uhr Auszeichnung Sprachtalent

Jacob Gravel, 11, gewinnt bundesweiten Englisch-Wettbewerb

Auf seinem T-Shirt ist ein Pokal abgebildet. Ein Pokal mit Henkeln, der sich ein wenig von der Trophäe unterscheidet, die er in den Händen hält. Trotzdem kann Jacob Gravel, 11, vom Städtischen Käthe-Kollwitz-Gymnasium stolz sein. Von 83 600 Kindern in Deutschland spricht er am besten Englisch und hat deswegen den ersten Platz beim Fremdsprachen-Wettbewerb "Big Challenge" in seiner Altersgruppe erreicht.

Jacob zeigte schon früh Sprachtalent. Als Siebenjähriger unterhielt er sich im Kanada-Urlaub mit ortsansässigen Campingplatzmitarbeitern und ließ sich von ihnen Tipps geben. Auf die Frage seiner Eltern, wie er sich denn verständigt habe, meinte er nur: "Auf Englisch natürlich." Der Schüler wusste schon früh, wie hilfreich es ist, wenn man sich in anderen Sprachen verständigen kann. Sein Vater kommt ursprünglich aus Quebec und spricht zu Hause mit ihm und seinen beiden jüngeren Schwestern Französisch. Englisch gelernt hat Jacob in der Jan-Amos-Comenius-Grundschule in München. Die Fächer Mathematik und Musik wurden dort auf Englisch unterrichtet.