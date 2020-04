Caritas und Innere Mission bauen im Stadtzentrum eine Notversorgung für bedürftige Menschen auf. An der Schwanthalerstraße im ehemaligen Postbankgebäude werden von Donnerstag an Kleidung, Hygieneartikel und Essen ausgegeben. Die Gebäudeeigentümerin, die Credit Suisse, stelle die leer stehenden Räume kostenfrei bereit. Eine zweite Essensausgabe hat die Caritas bereits am Montag an der Ecke Luisen-/Elisenstraße eingerichtet. Für die Nutzung seien keine Nachweise erforderlich. "Die Krise führt uns noch mal deutlicher vor Augen, wie viele Menschen in München tatsächlich in Armut leben", sagt Caritas-Geschäftsführer Harald Bachmeier. "Wir lassen niemanden im Stich."