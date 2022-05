In Aubing macht man sich Sorgen um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen notwendigem Wohnungsbau und ausreichenden Grünflächen. Im Fokus steht ein als "Potenzialfläche" bekannt gewordenes Gebiet nördlich der Bahnlinie der S 4 zwischen der A 99, der Eichenauer und der Grafrather Straße. Die Planung sieht vor, auf diesem Areal ein Neubaugebiet mit 1000 Wohnungen zu errichten - unmittelbar angrenzend an Freiham-Nord. Doch angesichts eines bereits jetzt überlaufenen Grünzugs zwischen Freiham und Neuaubing und der Tatsache, dass die Realisierung des Landschaftsparks Freiham auf sich warten lässt, plädieren Bürger, Lokalpolitiker und Stadträte inzwischen dafür, die Bebauung "bis auf Weiteres zurückzustellen". Der jüngste Vorstoß hierzu ist ein einstimmig beschlossener Antrag des Aubinger Bezirksausschusses. Anstatt noch eine weitere Baustelle zu starten, solle das Gebiet "mit Freizeit- und Sportflächen ausgestattet werden, bis der Landschaftspark Freiham komplett fertiggestellt ist", fordern die Stadtteilvertreter. Außerdem seien "sofort Maßnahmen zur zeitnahen Umsetzung des Landschaftsparks in die Wege zu leiten".