Ein Unbekannter hat am Montagmittag in Aubing eine 55-Jährige in ihrer Wohnung ausgeraubt. Der Mann habe gegen 14 Uhr an der Wohnungstüre geklingelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dem Bericht zufolge hielt er eine weiße Schreibunterlage in der Hand. Als die Bewohnerin öffnete, stieß er sie so heftig zur Seite, dass sie stürzte. Anschließend durchsuchte er die Wohnung nach Geld und Schmuck und floh. Die 55-Jährige erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, denen zur Tatzeit im Umfeld der Riesenburgstraße/Kunreuthstraße etwas aufgefallen ist, was im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.