Die Alte Schule an der Altostraße 16 ist eines der wichtigsten Häuser in Aubings ensemblegeschütztem Dorfkern. In mehr als 200 Jahren Geschichte dienten Gebäude und Grundstück zunächst als Dorfschule, später dann als Mesnerhaus, klösterliche Anstalt der Dillinger Franziskanerinnen, Aubinger Polizeidienststelle, "Kinderbewahranstalt" oder als Unterrichtsräume der Münchner Volkshochschule. Heute beherbergt der Bau das Rote Kreuz. Nun soll das Haus saniert werden - und die ersten, die die erstellten Varianten zu Gesicht bekommen und um ihre Meinung gebeten werden, sind die Aubinger. Am Dienstag, 31. Januar, stellt das Kommunalreferat im Kulturzentrum Ubo 9 die Pläne vor. Die Veranstalter bitten um Anmeldung per E-Mail an info@neuaubing-westkreuz.de.