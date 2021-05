Mehrere Brände in Au-Haidhausen haben am frühen Samstagabend Passanten alarmiert. So berichtet die Berufsfeuerwehr München, dass mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle ein Feuer an der Bahnstrecke am Tassiloplatz, in unmittelbarer Nähe zum Ostfriedhof, meldeten. Als die Einsatzkräfte gegen 19.20 Uhr am Bahndamm angekommen sind, mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass die Bahnstrecke nicht nur an einer Stelle brannte, sondern gleich an mehreren Stellen Feuer ausgebrochen waren. Umgehend seien weitere Kräfte angefordert worden, meldet die Münchner Feuerwehr. Während die erste Brandstelle zügig abgelöscht worden sei, seien die weiteren Kräfte zur zweiten Einsatzstelle gefahren. Auch hier konnte das Feuer schnell gelöscht werden, heißt es von der Feuerwehr. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.