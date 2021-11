Stadt München verleiht Architekturpreis an Andrea Gebhard, Günter Mattei erhält Designpreis.

Die Landschaftsarchitektin Andrea Gebhard erhält den Architekturpreis 2021 der Landeshauptstadt München. Gebhard ist langjährige Leiterin der Abteilung Grünplanung im Münchner Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Vorsitzende der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung und war Geschäftsführerin der BUGA 2005 in München. Sie wird am 17. November zusammen mit dem Grafik-Designer und Illustrator Günter Mattei geehrt, der coronabedingt erst nachträglich mit dem Designpreis 2020 ausgezeichnet wird. Mattei prägte mit seinen Plakaten für städtische Einrichtungen mehr als drei Jahrzehnte den öffentlichen Raum der Landeshauptstadt. Die mit jeweils 10 000 Euro dotierten Preise werden alle drei Jahre für das herausragende Gesamtwerk und besonderen Verdienste für die Stadt München in den Bereichen Architektur und Design verliehen.