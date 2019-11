Der Nymphenburger Kanal zwischen dem Schlosspark und Pasing soll nach Ansicht der ÖDP renaturiert werden. Die Uferbereiche bis zur Würm sollten demnach ökologisch deutlich aufgewertet werden, fordert Stadtrat und Oberbürgermeisterkandidat Tobias Ruff in einem Antrag. "Wir brauchen insektenfreundliche Blühwiesen und naturnahe Hecken, die Vögeln und Igeln Schutz bieten", so Ruff. Auch das Kanalufer solle mit Flachwasserzonen und Ausbuchtungen versehen werden. Die ÖDP fordert, dass die Ergebnisse des Runden Tisches zum Thema Artenvielfalt, der nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren "Rettet die Bienen" ins Leben gerufen wurde, nun konkret umgesetzt wird. "Gerade in stark verdichteten Städten wie München können wir es uns nicht leisten, Grünflächen nicht ökologisch aufzuwerten", so Ruff in seinem Antrag. Der Kanal gehört für Anwohner im Münchner Westen auch zu einem Naherholungsgebiet, in dem häufig Spaziergänger unterwegs sind.