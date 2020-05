In "Spione Undercover" denkt sich ein technisches Wunderkind namens Walter, in seiner Tüftelwerkstatt die irrsten Dinge aus. Zum Beispiel, wie man Menschen in Tiere verwandelt.

Würde es die aufblasbare Umarmung wirklich geben, wäre sie ein Verkaufsschlager. Denn wer sehnt sich nicht danach, umarmt zu werden und dabei Sicherheitsabstand einzuhalten? Leider gibt es von diesem Gadget bloß einen Prototypen, und das auch nur im Film: Im US-Animationsabenteuer Spione Undercover geht es um ein technisches Wunderkind namens Walter, das sich in seiner Tüftelwerkstatt die irrsten Dinge ausdenkt. Die vor allem in Corona-Zeiten praktische Aufblasumarmung etwa, oder eine Glitzerkanone, die Kätzchen-Hologramme in die Luft projiziert und alle in Verzückung geraten lässt. Doch Walters tollste Erfindung basiert auf biodynamischen Tarntechnologien: Er kann Menschen verschwinden lassen. Nicht ganz zwar, aber immerhin soweit, dass sie kaum jemand wahrnimmt. Das will auch der Superspion Lance ausprobieren, der die Tarnnummer als erster testet, verwandelt wird - und plötzlich als Täuberich durchs Leben fliegt. Das ist genauso absurd wie es klingt und macht deshalb auch so viel Spaß. Denn fortan gehen beziehungsweise flattern Walter und Lance gemeinsam auf Verbrecherjagd: Der eine als Taube, der andere als sein einfallsreicher Begleiter. Einmal umarmt Walter seinen ungleichen Begleiter, daraufhin wagt auch dieser ein Experiment: Er legt ein Ei.

Spione Undercover, USA 2019, Regie: Nick Bruno, Troy Quane, jetzt neu auf DVD, Blu-ray und als Video on Demand