Wegen einer unklaren Bedrohungslage ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem größeren Polizeieinsatz in Allach gekommen, an dem auch Kräfte des SEK beteiligt waren. Drei Frauen im Alter von 25, 26 und 27 Jahren hatten sich gegen zwei Uhr für eine nächtliche Zigarette auf den Balkon begeben, da warf die ein Stockwerk höher lebende Nachbarin plötzlich etwas hinunter. Die Frauen wollten die 57-Jährige zur Rede stellen, doch als diese die Tür öffnete, hielt sie ein Messer in der Hand, drohte damit und verletzte die 26-Jährige leicht an der Hand. Die drei Frauen riefen daraufhin die Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte. Die 57-Jährige wurde zur psychiatrischen Behandlung in eine Klinik gebracht.