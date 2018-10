25. Oktober 2018, 18:47 Uhr Aktion Protest gegen Pegida geplant

Könnte gut sein, dass die diesjährige Neuhauser Musiknacht am Samstag mit einem Pfeifkonzert beginnt. Das gehört zwar nicht zum offiziellen Programm, doch weil an diesem Tag bereits um 13 Uhr am Rotkreuzplatz ein Demonstrationszug zum Thema "Volksbegehren Grenzschutz in Bayern" startet, der vom Pegidaförderverein e. V., der zur Pegida Dresden gehört, angemeldet wurde, könnte es zu einem schrillen Protest dagegen kommen. Denn ein gutes Dutzend Wirte und Gewerbetreibende an der Aufmarsch-Route will dem Treiben nicht tatenlos zusehen. Sie haben angekündigt, Plakate in ihre Schaufenster und Türen zu hängen: "Neuhausen pfeift auf Rassismus und rechte Hetze". Dazu gibt's Trillerpfeifen.

Laut Kreisverwaltungsreferat sind zu der "sich fortbewegenden Versammlung" rund 75 Personen angemeldet, sie soll über die Donnersbergerstraße, Wilderich-Lang-Straße, Sedlmayrstraße, Hirschbergstraße, Schulstraße, Schlörstraße, Sedlmayrstraße, Schluderstraße, Donnersbergerstraße zurück auf den Rotkreuzplatz geführt werden. Ursprünglich sei die Versammlung für den 20. Oktober geplant gewesen, am 17. Oktober habe der Veranstalter das Datum dann um einen Woche verschoben. Man habe ihn gebeten, den ursprünglich für 15 Uhr vorgesehenen Beginn vorzuverlegen, um den Kartenvorverkauf für die Musiknacht am Rotkreuzplatz nicht zu stören. Die Veranstaltung ist laut KVR nicht genehmigungspflichtig, eine Gegendemonstration ist bisher auch nicht angekündigt. Für weitere Maßnahmen sei die Polizei zuständig, sagt das KVR. Und die ist darauf vorbereitet, man werde die Entwicklung der Veranstaltung beobachten, heißt es.