Was den 30-jährigen Mann geritten hat, der am Dienstagvormittag in der Isarvorstadt mehrere Passanten angriff und verletzte, ein Auto kaperte und schließlich nackt flüchtete, muss die Kriminalpolizei in den nächsten Tagen klären. Bis zum Abend war nur bekannt, dass der Mann gegen 10.40 Uhr in der Tumblingerstraße mit einem Blumenstrauß nach einer 39-jährigen Radfahrerin schlug und sie anschließend verfolgte. Als ein 49-jähriger Audi-Fahrer seinen Wagen stoppte, um der Angegriffenen zu helfen, griff der Verfolger diesen und dessen Ehefrau an, die mit im Wagen saß. Es gelang ihm schließlich, sich selbst ans Steuer des Autos zu setzen. Als er losfuhr, rammte er einen 39-jährigen Passanten, der dem Audi-Fahrer und seiner Frau helfen wollte. Nachdem er den Audi gegen einen vorbeifahrenden Lieferwagen gelenkt hatte, entledigte sich der Täter seiner Kleider und flüchtete nackt Richtung Thalkirchner Straße. Die Polizei, die zwischenzeitlich in großer Zahl angerückt war, konnte den Tatverdächtigen dort in einem Mehrfamilienhaus festnehmen. Der Passant, der von dem Auto gerammt worden war, musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Ehepaar wurden bei der Rangelei mit dem Angreifer leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde wegen mehrerer Verkehrsdelikte sowie wegen Körperverletzung angezeigt. Am heutigen Mittwoch muss ein Ermittlungsrichter klären, ob er in Haft kommt.