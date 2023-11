Kommentar von Nicolas Freund

Der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj hat in einem Interview mit dem britischen Economist davor gewarnt, dass sich der Krieg in der Ukraine zu einem zermürbenden Stellungskampf entwickelt. Tatsächlich verändert sich die Front schon seit Monaten praktisch nicht mehr. Vorstöße beider Seiten bringen kaum Erfolge. Die russische Armee hat Monate gebraucht, um das an sich unbedeutende Bachmut einzunehmen, und die ukrainische Gegenoffensive konnte im Lauf des Jahres nicht mehr als ein paar zerstörte Dörfer befreien. Als Grund dafür nennt der General Minenfelder sowie die lückenlose Überwachung des Schlachtfelds durch Drohnen, was dazu führt, dass alle Angreifer sofort ins Feuer der gegnerischen Artillerie geraten.