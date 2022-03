Krieg in der Ukraine

Kommentar von Tomas Avenarius

Im Krieg zählen Lüge und Täuschung zu den Waffen der Wahl. Wenn der stellvertretende Moskauer Generalstabschef erklärt, die russische Armee habe den Feind stark geschwächt und die meisten Kriegsziele in der Ukraine bereits erreicht, dann zielt das auf die sogenannte Heimatfront ab: Wladimir Putin will das eigene Volk für dumm verkaufen. Aber der Präsident will zugleich seinen Gegner täuschen. Die Ukrainer sollen glauben, dass Moskau angesichts des Fiaskos auf dem Schlachtfeld sein Gesicht wahren möchte und eine Verhandlungslösung ansteuert.