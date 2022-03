Kommentar von Stefan Kornelius

Wolodimir Selenskij entpuppt sich gerade als Überpräsident für die freie Welt. EU, Kanada, USA, Deutschland, Spanien: Parlament um Parlament schlägt er in seinen Bann, im US-Kongress fließen die Tränen, die moralische Wucht seiner Botschaft ist stärker als alle russischen Vakuumbomben. Aber Selenskij ist kein Manipulator, er ist lediglich ein ehrlicher Kommunikator, er fasst in Worte und zeigt in Bildern, warum keiner in diesem Krieg lediglich mehr Beobachter sein kann.