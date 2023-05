Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat viel erreicht in den ersten eineinhalb Amtsjahren. Aber so leicht wird es nicht bleiben in dem Job.

Kommentar von Michael Bauchmüller

Alles in allem kann Robert Habeck sich nicht beklagen. Die deutsche Wirtschaft wächst immer noch, jedenfalls in den Prognosen des grünen Wirtschaftsministers. Ein milder Winter hat einen Gasmangel verhindert. Sein großes Ziel, der schnellere Ökostrom-Ausbau, geht leichter vonstatten als gedacht, und selbst gegen seine schwimmenden Gasterminals in sensiblen Küstengewässern regt sich merkwürdig wenig Widerstand. Knapp anderthalb Jahre ist Robert Habeck nun im Amt - und hat mehr bewegt als mancher Vorgänger in einer ganzen Amtszeit.