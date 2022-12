Kommentar von Gökalp Babayiğit

Eine alte Weisheit aus der US-Politik besagt: "If you can't beat them, join them" - wenn du sie nicht schlagen kannst, dann schließe dich ihnen an." Für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ist das keine Option, er scheint einer autokratischen Interpretation dieses Spruchs anzuhängen: "Wenn du sie nicht schlagen kannst, dann schließe sie ein."