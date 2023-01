Kommentar von Ronen Steinke

Es mangelt nicht an klaren, scharfen deutschen Gesetzen, um einen Straftäter wie Ibrahim A. abzuschieben, bevor sich seine jahrelange Serie von Gewalttaten so weit hochschaukelt, dass er das Äußerste tut und - wie am Mittwoch geschehen - in einem Regionalzug in Norddeutschland zwei Menschen tötet. Es gibt solche klaren, scharfen Gesetze zu Genüge, sie stehen zum Beispiel im Asylgesetz, Paragraf 73, Absatz 5. Sie besagen: Wenn ein Ausländer eine "schwere Straftat" begangen hat, dann endet die Solidarität des deutschen Rechtsstaats mit ihm.