Von Harald Hordych

Louis Klamroth folgt Frank Plasberg. Eines der am klarsten zugeschnittenen Talk-Formate im deutschen Fernsehen bekommt nach fast 750 Sendungen einen neuen Moderator. Und trotz einiger für ihn spektakulärer Auftritte bei Pro-Sieben-Interviews zum Wahlkampf 2021 an der Seite von Linda Zervakis mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz werden sich nicht wenige fragen, wer dieser Louis Klamroth, 32, eigentlich ist, der "Hart aber fair" von Januar 2023 an moderieren wird.