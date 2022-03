Er galt als einer der talentiertesten Fußballer in der Geschichte seines Landes, dann musste er auf dem Feld wiederbelebt werden. Jetzt ist Christian Eriksen mit einem wundervollen Treffer in die dänische Nationalmannschaft zurückgekehrt.

Von Felix Haselsteiner

Ein Blick in das Gesicht von Jannik Vestergaard genügte, um zu verstehen, welche Bedeutung ein einzelnes Tor im Fußball manchmal haben kann. Der dänische Innenverteidiger lief in der 47. Minute, kurz nach dem 2:3 in einem Testspiel gegen die Niederlande, mit einem Grinsen auf dem Gesicht zum Torschützen Christian Eriksen; gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen nahm er Eriksen in den Arm und tätschelte ihm dann liebevoll den Hinterkopf. Das Stadion in Amsterdam bebte im Hintergrund, der niederländische Innenverteidiger Matthijs de Ligt sagte später, er habe "Gänsehaut" gehabt - obwohl er gerade ein Gegentor bekommen hatte.