Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Auflagen sitzen am Alexanderplatz in Berlin auf dem Boden.

Kommentar von Detlef Esslinger

Ach, wäre so ein Virus doch groß wie ein Käfer und voller Warzen; würde es doch fauchen und am besten noch nach Moder riechen - viele Menschen täten sich wohl leichter, die Bedrohung zu erkennen und nach ihr zu leben. Aber leider ist das Leben kein Horrorfilm. Stattdessen kann es wirklich zum Gruseln sein. An diesem Mittwoch beraten die Kanzlerin, zwei Ministerpräsidentinnen und 14 Ministerpräsidenten erneut, wie die Bedrohungen wieder in den Griff zu bekommen sind, und zu diesem Zweck auch jene Menschen, die die Existenz des Virus zwar abstrakt begreifen, doch die konkrete Gefahr nicht sehen.