Von Mike Szymanski

Generalmajor Carsten Breuer ist ein Mann von zupackender Natur. An sein kraftvolles "Guten Morgen", mit dem er in der Berliner Julius-Leber-Kaserne in den Arbeitstag zu starten pflegt, dürfte sich der designierte Kanzler Olaf Scholz sicher schnell gewöhnen. Genauso an dessen präzise wie unaufgeregt vorgetragene Ausführungen zur Lage, selbst wenn diese düster ist.

Bei der Bewältigung der vierten Welle in der Corona-Pandemie setzt Scholz jetzt voll auf den 56-jährigen General aus der Bundeswehr. Breuer soll an der Spitze des neuen Krisenstabes stehen, der die Regierung berät. Ausgerechnet ein Militär. Das allein zeigt schon, wie ernst die Lage wirklich ist.

Die Länder und Kommunen melden sich bei Breuer, wenn sie Unterstützung der Bundeswehr benötigen

Die Wahl fällt nicht ohne Grund auf Breuer. Ihm ist als Chef des Kommandos Territoriale Aufgaben bislang das Lagezentrum der Bundeswehr in der Berliner Julius-Leber-Kaserne unterstellt. Bei ihm laufen die Informationen darüber zusammen, wie heftig das Virus im Land wütet. Bei ihm meldeten sich die Länder und Kommunen, um im Zuge der Amtshilfe Unterstützung von der Bundeswehr zu bekommen.

Es geht um Soldaten, die in Pflegeheimen aushelfen, die Teststraßen und Impfzentren betreiben, die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen. Seit einigen Tagen verlegt die Luftwaffe mit ihren "fliegenden Intensivstationen" schwerkranke Corona-Patienten aus den Hotspots in bislang weniger hart betroffene Regionen.

Breuer weiß also, wo die zivilen Strukturen an ihre Grenzen stoßen, wo es an Personal fehlt oder es in der Logistik hakt. Seine Leute haben von der Operationszentrale in der Kaserne aus Kameradinnen und Kameraden überall in den Corona-Einsatz geschickt. Alle Bundesländer haben schon Hilfe von der Bundeswehr in Anspruch genommen. Zeitweise umfasste das Corona-Kontingent der Bundeswehr 25 000 Frauen und Männer. Diese "Einsatzerfahrung" macht Breuer in diesen Tagen zu einem ausgewiesenen Experten.

Für die Bundeswehr ist es eine Sensation, dass einer der ihren das Krisenmanagement der Regierung übernimmt

In der Bundeswehr, unter den Generalen, sorgt Breuers anstehende Beförderung quasi ins Kanzleramt für eine bemerkenswerte Reaktion, die sich in nur einem Wort zusammenfassen lässt: "Wow". Einer von der Union geführten Regierung hätte sie vielleicht noch zugetraut, einen General auf einen so exponierten Posten im Krisenmanagement zu setzen, aber einer Ampel-Regierung, in der Vorbehalte gegen die Bundeswehr sowohl in der SPD und weit stärker noch bei den Grünen ausgeprägt sind? Das kommt dann schon einer Sensation gleich. Gut möglich, dass Breuers Gesicht bald ähnliche Bekanntheit erlangt wie das des Virologen Christian Drosten.

Es geht in diesen Wochen um viel - gerade auch für die Bundeswehr. Sie kann unter Beweis stellen, wozu sie in der Lage ist, wofür das Land eine gut ausgestattete Truppe braucht. Das Jahr 2021 ist voller Herausforderungen: Corona, Fluthilfe und dann noch die spektakuläre Evakuierungsmission aus Kabul, nachdem Afghanistan zurück in die Hände der Taliban gefallen war. Es ist das Jahr der Bundeswehr, wenn man so will.

Breuer weiß, welche Chancen und Risiken in seiner Berufung in den Krisenstab liegen. Er weiß, wie sehr ein solcher Einsatz das Bild, das die Leute von der Bundeswehr haben, prägen kann: Beim Elbehochwasser 2002 war er schon im großen Gummistiefel-Einsatz, er hatte eine Panzergrenadierbrigade unter sich.

Carsten Breuer, 1964 in Letmathe in Nordrhein-Westfalen geboren, begann seine Karriere 1984 bei der Flugabwehrtruppe. Er studierte an der Hochschule der Bundeswehr und schloss sein Studium 1988 als Diplom-Pädagoge ab. Er war 2014 in Afghanistan im Einsatz und im Ministerium mit Grundsatzfragen befasst. Seit 2018 steht er an der Spitze des Kommandos Territoriale Aufgaben in Berlin, das für Einsätze der Streitkräfte im Inland zuständig ist. Es war noch nie so gefordert wie in der Corona-Krise. Bewährt sich Breuer auch in neuer Funktion, dürfte ihm sogar eine Zukunft als Generalinspekteur der Bundeswehr offenstehen. Er wäre damit ranghöchster Soldat in Deutschland.