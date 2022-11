Von Peter Münch

Nun ist er da, wo er lange schon hinwollte: Er sitzt am Drücker, er kann Forderungen stellen, und nach oben hin gibt es da kaum eine Grenze. Denn erstens hat es Bezalel Smotrich als Chef der ultrarechten Religiösen Zionisten bei Israels jüngster Wahl mit einem Sensationserfolg auf den dritten Platz geschafft, was ihm in den Koalitionsverhandlungen mit Benjamin Netanjahu eine starke Stellung sichert. Und zweitens sieht er sich, in aller Bescheidenheit, als Werkzeug Gottes. Da kann man schon mal nach den Sternen greifen. Smotrich hat mit Macht nach dem Verteidigungsministerium gegriffen. Am Ende wird es dann wohl doch nur eine Nummer kleiner. Am Montagnachmittag wurde gemeldet, er solle nun Finanzminister werden.