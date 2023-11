ProSieben stellt sein Format "Zervakis & Opdenhövel. Live" ein. Das teilte der Sender in einer Stellungnahme mit. Demnach soll das Magazin noch ein letztes Mal laufen - am 20. Dezember.

Die Sendung läuft seit 2021, die "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis und der frühere "Sportschau"-Moderator Matthias Opdenhövel sollten dem Unterhaltungs-Sender ein journalistisches Antlitz verleihen. Die Idee des damaligen Senderchefs Daniel Rosemann: Das Magazin solle "informativ unterhalten".

Nun, mehr als drei Jahre später, spricht ProSieben-Chef Hannes Hiller von einer "sehr schmerzhaften Entscheidung, #ZOL 2024 nicht weiterzumachen". Man wolle mit Opdenhövel und Zervakis weiter zusammenarbeiten, hieß es. Einen Grund für das Aus der Sendung liefert Hiller nicht - der dürfte aber in den zuletzt sehr niedrigen Quoten liegen. Im Oktober schauten lediglich 3,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen zu, was die schwächste Quote seit einem Jahr bedeutete.