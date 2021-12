BR-Intendantin Wildermuth: "Das bedeutet eine Explosion an Inhalten".

Die BR-Intendantin Katja Wildermuth spricht im Interview über Sparzwänge in ihrem Sender und die Herausforderung, jene zu erreichen, die klassisches Fernsehen kaum mehr nutzen.

Interview von Claudia Tieschky

Katja Wildermuth steht seit Februar an der Spitze des viertgrößten ARD-Senders mit 5200 Mitarbeitern und einem Etat von knapp 1,1 Milliarden Euro. Erst Ende Oktober beschloss der BR nach langem Zögern, sich wie alle anderen an der geplanten digitalen ARD-Kulturplattform zu beteiligen. Was folgt daraus, dass Streaming zum Maß aller Dinge wird?