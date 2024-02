Der US-Komiker und Schauspieler Richard Lewis, der an der Seite von "Seinfeld"-Produzent Larry David in der Sitcom "Lass es, Larry!" ("Curb Your Enthusiasm") mitspielte, ist tot. Er sei nach einem Herzinfarkt friedlich in seinem Haus in Los Angeles gestorben, teilte sein Sprecher Jeff Abraham am Mittwoch (Ortszeit) mit. Lewis wurde 76 Jahre alt. Er hatte vergangenes Jahr mitgeteilt, dass er an Parkinson erkrankt sei.