Ob die Partien der Fußball-EM 2024 frei empfangbar sein werden? Nach dem Verkauf der TV-Rechte an die Telekom ist das unklar.

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich die Telekom die Übertragungsrechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 gesichert. Das Unternehmen erwarb die Live-Rechte an allen Spielen des Turniers in Deutschland, berichten Frankfurter Allgemeine Zeitung und Bild am Freitag. Beide berufen sich auf Kreise des Europäischen Fußballverbandes (Uefa).

Damit würden ARD und ZDF bei der Übertragung der Fußball-EM erstmals leer ausgehen.

Die meisten Partien könnte die Telekom auf ihrem Bezahlsender Magenta TV zeigen. Ohne Extrakosten müssen jedoch alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale übertragen werden. Das schreibt der Rundfunkstaatsvertrag vor. Dies kann die Telekom selbst anbieten oder eine Sublizensierung an ARD und ZDF oder einen Privatsender weiterreichen.

Von der Telekom noch von der Uefa gab es am Freitag eine Stellungnahme dazu.

Bislang übertrugen ARD und ZDF die EM-Turniere. Auch beim paneuropäischen Event im kommenden Jahr in 13 Ländern werden die Spiele in den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt. Die Qualifikations-Spiele der deutschen Mannschaft überträgt der Privat-Sender RTL.