An ihrer Seite

Regierungssprecher Steffen Seibert verlässt das Büro von Angela Merkel. Die Aufnahme entstand 2014. Am Montag war sein letzter Auftritt in der Bundespressekonferenz.

Von Stefan Braun

Das passt. Seriös, unaufgeregt, leise im Abgang. Steffen Seibert bleibt sich treu, auch bei seinem wohl letzten Auftritt. Am Mittwoch wird ein neuer Kanzler gewählt; also ist am Montag Zeit zum Abschiednehmen für den Mann, der mehr als elf Jahre Angela Merkel als Sprecher diente.