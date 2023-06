RBB-Interims-Chefin Katrin Vernau ist nachträglich nicht mehr ins Rennen für die Intendantenwahl gekommen. Ein am Donnerstagabend in der Rundfunkratssitzung eingebrachter Antrag eines Mitglieds, die 50-Jährige zur Wahl zuzulassen, wurde im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung mehrheitlich abgelehnt, wie Rundfunkratschef Oliver Bürgel mitteilte.

Die Intendantenwahl bei dem öffentlich-rechtlichen ARD-Sender ist am 16. Juni. Mit dem gescheiterten Antrag bleibt es damit bei drei Kandidatinnen und einem Kandidaten. Die Bewerbungsfrist lief Ende April ab.

Die RBB-Interimsintendantin Vernau hatte sich im Rahmen der Ausschreibung nicht offiziell als Kandidatin beworben, weil sie "keine neue Bewerbung" sei, wie sie am Donnerstag in der Rundfunkratssitzung erneut betonte. Aber sie sei gerne bereit, ihre Arbeit fortzusetzen. Vor dem Beschluss des Rundfunkrates gab es eine Debatte unter anderem über mögliche Anfechtungsgründe gegen eine Erweiterung der Kandidatenliste nach Ende der Bewerbungsfrist.

Nach der Entscheidung lies Vernau wissen, dass sie "die Entscheidung des Runkfunkrates respektiere" und "zwar nicht fröhlich, aber ohne Groll" sei. Sie habe ihre "Arbeit im RBB ohne weitergehende persönliche Ambitionen begonnen und setze sie jetzt so fort." Es stünden im RBB in den kommenden Wochen notwendige Veränderungen und die Neuausrichtung des Senders an, an denen sie arbeiten wolle. "Parallel bereiten wir alles für eine vertrauensvolle und konstruktive Übergabe vor" , so Vernau.

Als Kandidaten für das Intendantenamt sollten sich am Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung die frühere Regierungssprecherin Ulrike Demmer (50), die Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell, Juliane Leopold (40), die frühere Vodafone-Managerin Heide Baumann (50) und der derzeitige Programmdirektor von Radio Bremen, Jan Weyrauch (55), dem Rundfunkrat vorstellen.