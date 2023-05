Von Stefan Fischer

Bilder und Töne

Kaufhäuser, das ist Walter Filz' These, haben kollektive Erinnerungsbilder geschaffen. Die imaginiert er in seinem Essay Galeria Finissage - Letzte Bilder aus dem Warenhaus (SWR 2, Sonntag, 23.03 Uhr). Julian Kämper belegt in seinem Feature aaaaaaaaaa, dass akustische Monotonie sehr vielseitig sein kann (DLF, Sonntag, 20.05 Uhr). Um Beats, Samples und produktives Musikhören dreht sich Kai Sieverdings Feature Flip This! (WDR 3, Samstag, 12.04 Uhr). Eine Lange Nacht über den Literatur-Nobelpreisträger Tomas Tranströmer und die Poesie: Keine Angst vor Gedichten! (DLF, Samstag, 23.05 Uhr).

In Gefahr

Magda Woitzuck schreibt herrlich wunderliche Geschichten, so auch in ihrem Hörspiel Das Glashaus über Zwillingsbrüder - in einer Doppelrolle gesprochen von Gerti Drassl -, die in einer selbstgeschaffenen Wildnis verloren zu gehen drohen (MDR Kultur, Montag, 22 Uhr). Bedroht von zivilisatorischer Gegenwart ist jüdisches Leben in Berlin immer wieder. Das Hörspiel Zerheilt von Frédéric Brenner, das dessen Fotografien zum Ausgangspunkt hat, erzählt davon (Bayern 2, Freitag, 21.05 Uhr).

Rätselhafte Fälle

Ein Hörspiel, das auf einem Krimi-Sendeplatz läuft, und das insofern ein Krimi ist, als dass es das wenig öffentliche Leben einer Krimiautorin enträtselt: Die Casa Highsmith oder: Highsmith meets Highsmith (SWR 2, Samstag, 19.05 Uhr). Der neue Radio-Tatort Return to Sender von Dominik Bernet ist eine SRF-Produktion und spielt wie alle Schweizer Fälle in einem Science-Fiction-Setting (u. a. Bayern 2, Mittwoch, 20.05 Uhr). Ein Aktien- kippt in einen Gewaltrausch in London-Krimi A Quick Killing In The City (NDR Kultur, Sonntag, 19 Uhr).