Guiness-Rekordversuch mit einem Riesenkreuzworträtsel von 3,25 Metern Breite und 1,5 Metern Höhe in São Paulo im Jahr 2006.

Johannes Susen entwirft seit fast 40 Jahren Kreuzworträtsel. Er weiß, was es braucht, um ein guter Rätsellöser zu werden. Ein Gespräch über unnützes Wissen und natürlich die Frage: Machen Kreuzworträtsel intelligenter?

Kreuzworträtsel dürften einige durch die Corona-Beschränkungen begleitet haben - das zeigt sich schon an den Zuschriften von Leserinnen und Lesern der SZ, die bitten, den Rätselteil auszudehnen. Wie aber entstehen die Rätsel in Zeitungen und Magazinen? Es sind Profis wie Johannes Susen, 69, aus Brühl, der seit fast 40 Jahren Rätsel entwirft. Am Telefon erzählt der Inhaber einer eigenen Rätselredaktion, weshalb Rätsel im besten Fall glücklich machen können.