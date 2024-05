Der niederländische Kandidat für den Eurovision Song Contest (ESC), Joost Klein, ist offiziell vom Wettbewerb ausgeschlossen worden. Das teilte die Europäische Rundfunkunion (EBU) am Samstagmittag mit. Grund dafür seien Polizeiermittlungen im Zusammenhang mit einem Zwischenfall nach dem Halbfinal-Auftritt Kleins am Donnerstagabend. Es geht laut EBU um die Beschwerde einer Frau aus Kleins Produktionsteam.

Das bedeutet, dass Klein bei der großen Finalshow, die an diesem Samstag um 21 Uhr beginnt, nicht antreten darf. Der Wettbewerb wird nun nur mit 25 statt 26 Liedern ausgetragen.

Die EBU schreibt weiter, dass die Malmöer Polizei die Anzeige eines weiblichen Mitglieds des Produktionsteams untersuche. "Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber unangemessenem Verhalten bei unserer Veranstaltung und sind bestrebt, allen Mitarbeitern des Wettbewerbs ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten. Vor diesem Hintergrund wird das Verhalten von Joost Klein gegenüber einem Teammitglied als Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln gewertet."

Die EBU stellte klar, "dass im Gegensatz zu einigen Medienberichten und Spekulationen in den sozialen Medien in diesen Vorfall keine anderen Künstler oder Delegationsmitglieder verwickelt waren." In den Berichten ging es um einen Auftritt Kleins unter anderem mit der israelischen Teilnehmerin Eden Golan, bei dem er sich eine niederländische Flagge über den Kopf zog.

Die Polizei selbst bestätigt Ermittlungen, hat jedoch nicht bekannt gegeben, gegen wen sie sich richten. Eine Polizeisprecherin sagte: "Wir haben Zeugen befragt und weitere Ermittlungsmaßnahmen ergriffen." Die Anzeige sei am Freitag eingegangen.

Der niederländische öffentlich-rechtliche Rundfunk (NPO) bedauerte die Disqualifizierung von Klein am Samstag. "Die NPO hält dies für eine sehr drastische Entscheidung." Für die Millionen ESC-Fans in den Niederlanden und in anderen Ländern Europas sei dies eine Enttäuschung. Man werde den Verlauf der Ereignisse nach dem Wettbewerb mit allen Beteiligten eingehend bewerten. "Der Vorfall ist kaum der Rede wert", kommentierte der niederländische TV-Kommentator Cornald Maas. Für Klein und sein Team sei der Ausschluss "die Hölle". Der Fernsehsender Avrotros nannte die Disqualifizierung "unverhältnismäßig".

Unabhängig von dem Fall wird der diesjährige ESC von Protesten gegen Israel wegen des Gaza-Krieges überschattet. Auf mehreren Demonstrationen hatten Tausende Menschen den Ausschluss des Landes vom Wettbewerb gefordert - auch Klimaaktivistin Greta Thunberg war darunter.

Der 26-jährige Klein ist auch in Deutschland bekannt. Im vergangenen Jahr stand er in den Musikcharts, als er gemeinsam mit dem Berliner Rapper Ski Aggu das von Otto Waalkes stammende Lied "Friesenjung" in eine Techno-Version verwandelte.