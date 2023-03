Von Susan Vahabzadeh

Es ist vielleicht der größte Triumph der Vergangenheit über die Gegenwart, dass sie so wunderbar schlecht organisiert gewesen ist. Als die Mitglieder der Monty-Python-Truppe Ende der Sechziger bei einem Redakteur der BBC vorsprachen, hatten sie sich auf die Frage, was sie denn da eigentlich anbieten, erstaunlich dürftig vorbereitet. Was, so Eric Idle, dazu führte, dass ihnen besagter Redakteur erst mal "nur" sechs Folgen zugestand. Jetzt weiß jeder, der altes Fernsehen miterlebt hat, dass dieser Mangel an Sorgfalt oft zu grauenhaften Ergebnissen führte; allerdings war eben auch der eine oder andere unplanbare, stilbildende Geniestreich dabei, wie die 45 Folgen des "Flying Circus".