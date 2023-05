Letzte Sendung am Samstag

Dunja Hayali verlässt das "Aktuelle Sportstudio". Am Samstag hat die Journalistin ihre letzte Sendung.

Dunja Hayali verabschiedet sich vom "Aktuellen Sportstudio". Die 48 Jahre alte Journalistin moderiert am Samstag letztmals den Sport-Klassiker, wie das ZDF am Donnerstag bestätigte. Seit August 2018 war sie bisher 40 Mal im Einsatz.

Sie sei dankbar für diese "interessante, abwechslungsreiche, herausfordernde und vor allen Dingen bereichernde Zeit", schreibt sie auf Instagram. Besonders die langen Interviews werde sie vermissen. Im gleichen Zuge entschuldigt sie sich zwinkernd: "Ja Team, ich weiß, ich habe immer überzogen." Im dazugehörigen Video sind die Fotos zahlreicher Momente im "Sportstudio" aneinandergeschnitten.

"Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten 5 Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen...", schreibt sie in ihrem Post. "Aber drei Sendungen sind - aus unterschiedlichen Gründen - eine zu viel, jedenfalls für mich."

Hayali gehört seit Februar fest zum Moderationsteam des "Heute-Journals". Außerdem arbeitet sie für das "Morgenmagazin". Das "Aktuelle Sportstudio" moderieren weiterhin Katrin Müller-Hohenstein, Sven Voss und Jochen Breyer.