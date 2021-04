Hätten sich Richy Müller, Ulrich Tukur, Nina Proll, Peri Baumeister und Jan Josef Liefers (v. l., im Uhrzeigersinn) nicht in eine Spielshow von Kerner ins ZDF setzen können?

Von Alexander Gorkow und Willi Winkler

Von Jan Josef Liefers wusste man bisher vor allem, dass er privat Hörzu zu Hause hat. Seit den Corona-Spots weiß man auch, wie es bei ihm und anderen Schauspielerinnen und Schauspielern zu Hause aussehen soll. Sie sind, so suggeriert die Regie, geschmackvoll eingerichtet, wenige, aber gute Möbel, viel mindspace, die Kunst dezent, auch nicht übertrieben viele Bücher. Kein Kabelsalat, kein Kindergeschrei, keine halb gegessene Pizza, keine Wäscheberge, keine Mama im Rollator, insgesamt viel Platz, umspielt allenfalls von sanfter Musik. Liefers sitzt in der Essecke einer tadellos aufgeräumten Küche, an den Vorhängen klebt keine Kinderschokolade, weit und breit auch kein Keim. Aber Liefers hat ein Anliegen: Es sind die aus den Medien bekannten "Medien", die gerade alle das Gleiche sagen.