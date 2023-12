Von Stefan Fischer

Ob Björn Wilhelm überrascht war, wie leicht man ihm die Sache gemacht hat? "Kahlschlag beim Kulturauftrag?" war die Diskussion übertitelt, die die Bayerische Akademie der Schönen Künste in ihren Räumen in der Münchner Residenz am Montagabend veranstaltet hat und der sich der für Kultur zuständige Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks gestellt hatte. "Ich freue mich, dass wir heute mal einsteigen können", sagte Wilhelm eingangs: "Wir sind jetzt fertig. Und wir sind überzeugt, dass das gut wird."