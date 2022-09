Was nach einem Witz klingt, meinten Betroffene im 19. Jahrhundert ernst. Das Phänomen findet sich in älteren britischen und amerikanischen Fachjournalen. Doch explodieren kann ein Zahn nicht. Was dann?

Von Carolin Werthmann

Es muss wie ein Albtraum klingen für alle, denen bei Bohrgeräuschen in der Zahnarztpraxis, Erinnerungen an die Weisheitszahn-OP oder vor der anstehenden Wurzelkanalbehandlung der kalte Schweiß ausbricht. Es soll Menschen gegeben haben, deren Zähne explodierten. Jedenfalls behaupteten das eine Handvoll Zahnärzte, die sich 1965 an das British Dental Journal wandten und vier kuriose Fälle zu erörtern versuchten. Einige dieser Fälle beginnen mit Schmerzen. Alle enden mit einer Fraktur, sofern man den Berichten glauben darf. Was dazwischen passierte, gibt Rätsel auf.