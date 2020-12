Von Sebastian Herrmann

Sobald die Munitionskiste auf dem Wohnzimmerteppich steht, beginnt der Endspurt, die letzten Stunden vor der Bescherung brechen an. Die Jahrzehnte haben den olivgrünen Anstrich auf dem Holz an vielen Stellen abplatzen lassen und der Farbe den Graustich des Alters hinzugefügt. An den Seiten befinden sich zwei metallene Tragegriffe, auf dem Deckel steht in blassen Buchstaben: "3,7 cm Pzgr Patr". Die Kiste diente einst zum Transport von Granaten, die vermutlich mit Panzerkanonen oder Panzerabwehrgeschützen verschossen wurden.