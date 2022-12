Interview von Anne Goebel

Andreas Murkudis, der Name ist in Berlin so etwas wie ein Synonym für guten Geschmack. Seit 20 Jahren betreibt Murkudis seinen Laden für Mode, Design und kleine, ausgesuchte Marken. Inzwischen sind es drei Geschäfte, sozusagen Deutschlands Antwort auf die berühmten Concept Stores "Colette" in Paris und "10 Corso Como" in Mailand. In hohen Räumen sind die Produkte vom Kaschmirmantel bis zu minimalistischen Wohnaccessoires sparsam verteilt. Man fühlt sich ein bisschen wie in einem Museum. Einige Kunden machen Fotos, was diesen Eindruck verstärkt. Vielleicht auch, weil es bei manchen Preisen besser ist, noch mal genau zu überlegen.