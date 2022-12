Kolumne: Die Altersweisen:Was hilft gegen Liebeskummer?

Emily, 19, verbringt gerade ein Jahr bei einer Gastfamilie an der amerikanischen Ostküste:

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

"Puh, ich hatte zum Glück noch nie Liebeskummer. Ich hatte zwar schon ein paar Dates, aber es hat noch nie richtig gefunkt. Mein Rat wäre: Verliebt euch einfach nie! Nein, Spaß, das ist wahrscheinlich nicht die schlauste Variante.

Die besten Ratschläge kommen doch meistens von den Leuten, die keinen Plan davon haben, oder? Meinen Freundinnen empfehle ich immer die schnulzigste Variante. Heul dich einfach aus, gönn dir dein Schoko-Eis, setz dich mit Ben & Jerrys vor den Fernseher, schau dir mit mir "PS: Ich liebe dich" an und versuche, dich abzulenken.

Ich habe mal meine Mama gefragt, was sie bei Liebeskummer tun würde. Sie sagte, dass auch sie nicht viel darüber weiß. Sie hat meinen Papa mit 14 kennengelernt. Aber meine Mama und ich sind uns sehr ähnlich. Wir beide sind uns sicher, dass ich mich bald auch verlieben werde. Vielleicht finde ich ja auch gleich beim ersten Mal den Mann fürs Leben? Ich fände das nicht schlecht."

Waltraud, 77, wohnt bei Stuttgart, ist verwitwet und engagierte sich jahrelang gegen Stuttgart 21:

Detailansicht öffnen (Foto: privat)

"Ach, der Liebeskummer. Das ist so eine Sache. Es tut weh. Aber Liebeskummer sollte jeder zulassen. Es gibt eben Trauer im Leben, es ist okay, traurig zu sein. Traurigkeit und Verlust gehören dazu, und wenn man nach einer Trennung Liebeskummer hat, dann kann es manchmal sein, dass sich das so anfühlt, als wäre jemand gestorben. Aber es geht weiter. Das habe ich in meinem Leben gelernt.

Jeder hat sein Leben selbst in der Hand. Gerade bei Liebeskummer muss man das Problem anpacken. Man sollte Dinge unternehmen, die einem Spaß machen. Die Leere, die der Liebeskummer hinterlässt, mit neuen Erfahrungen füllen. Das habe ich immer versucht. Und irgendwann, als ich am wenigsten damit rechnete, kam jemand Neues in mein Leben. Das ist das Schönste überhaupt. Wenn dich eine Person, in die du dich neu verliebst, aus deinem Liebeskummer rettet."