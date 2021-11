In der eigenen Familie sind alle geimpft, die Freundin der Tochter aber nicht. Soll man einen Übernachtungsbesuch trotzdem erlauben?

Wir, eine fünfköpfige Familie, sind alle geimpft. Unsere jüngste Tochter, 17, hat jedoch eine Freundin, die sich nicht impfen lassen darf, weil ihre Mutter es nicht will. Vorsichtige Gespräche haben nichts gebracht. Weil die Freundin weit entfernt wohnt, ist ein Besuch nur mit Übernachtung möglich. In den Ferien haben wir dem mit Test zugestimmt. Jetzt, da die Inzidenzen in die Höhe schnellen, sind uns diese Treffen selbst mit Schnelltest zu gewagt. Sehen wir das zu eng? Katharina W., Esslingen