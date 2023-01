Kolumne: Die Altersweisen:Was ist dein Lieblingslied?

Franziska, 16, wohnt mit ihren Eltern in Borken und kann sich besonders gut Songtexte merken.

"Mein Lieblingslied ist 'Happier than ever' von Billie Eilish. Es ist für mich einfach ein sehr besonderer Song. Ich war schon davor ein riesiger Fan von Billie Eilish. Wie bei ihr ist mein großer Bruder ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Er hat mir das Lied gezeigt. Wir haben es total oft zusammen gehört. Es trifft mich jedes Mal. Die Emotionen, die Verletzlichkeit, die sie dabei rüberbringt, fühle ich total. Mein Bruder und ich waren sogar auf einem Konzert von ihr. Das war total emotional und deswegen verbinde ich damit auch so eine schöne Erinnerung.

Musik ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich höre gefühlt eigentlich immer Musik. Ich kann bei Musik total abschalten und mich entspannen oder wenn ich sauer bin, einfach alle Emotionen rauslassen. Musik bringt mich wieder on earth, mir ihr komme ich klar. Ich finde es auch total interessant, mit Menschen über Musik zu sprechen und zu erfahren, was sie für Musik hören. Ich finde, dass sagt total viel über einen Menschen aus."

Melitta, 71, wohnt in Rheinland-Pfalz und betreibt mit ihrer Familie ein kleines Weingut.

"Mein Lieblingslied ist Simply the best von Tina Turner. Wir haben mal eine Playback Show gemacht, für einen Freund zum Geburtstag. Da habe ich das zum Besten gegeben. Ich stand wochenlang im Garten und habe nur dieses Lied auf Kopfhörern gehört. Ich konnte das richtig gut. Irgendwann war ich Tina.

Wir haben neulich einen Baum gekauft in einem Friedwald. Dort möchten mein Mann und ich beerdigt werden. Das ist ein schlimmes Thema, aber man muss sich ja darum kümmern, oder? Jedenfalls sagte ich zu meiner Tochter, das ich bei der Beerdigung keinen Aufwand möchte. Ganz simpel alles bitte, kein riesiges Brimborium. Meine Tochter sagte dann: "Wir spielen einfach das Lied von der Tina Turner. Da denken dann eh alle nur an dich, Mama!"

Ich spreche kein Englisch. Aber dieses Lied gibt mir so tolle Erinnerungen, obwohl ich nicht einmal den Text verstehe. Für die Playback Show habe ich mir ganz oft Tina Turner im Fernsehen angesehen. Ich konnte sogar die Bewegungen nachtanzen, die sie immer macht! Die gleichen Haare habe ich zwar nicht. Aber es war trotzdem sehr toll."