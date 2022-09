Von Kathrin Hollmer

Ein beliebtes Meme auf Twitter zeigt einen Corona-Selbsttest und einen roten Holzfarbstift, mit dem jemand einen zweiten Strich unter die Kontrolllinie zeichnet - und so aus einem negativen einen positiven Test macht. Es ist die perfekte Ausrede für nahezu jede Gelegenheit: Keine Lust auf die Büro-Party? Die vierte Familienfeier in einem Monat? Eine Verabredung, obwohl es gerade so gemütlich ist in der Hängematte auf dem Balkon? Bei einem positiven Covid-19-Test fragt bestimmt niemand nach.