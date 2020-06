"Und? Hast du Angst?" Das wurde man in den vergangenen Monaten gelegentlich gefragt, aus aktuellem Anlass. Das fragte man sich in stillen Momenten sogar selbst, vielleicht während man in einer maskierten Wartereihe Richtung Rewe-Schiebetür vorrückte. Hatte man Angst? Tja, höhö, äh. Angst zu gestehen ist eine etwas knifflige Prozedur, so ähnlich wie Liebe zu gestehen. (Auf die Frage "Und? Hast du Liebe?" würde einem auch nicht gleich stotterfrei das Richtige einfallen.) Also erst mal klarstellen, welche Angst gemeint sein könnte: Die Angst, selbst noch einen schweren Corona-Verlauf zu erleben, vielleicht in fünf Wochen daran zu sterben? Die Angst, dass sich Nahestehende infizieren und man deshalb nächsten Samstag statt in Netflix in eine Plexiglasscheibe schaut und zum letzten Mal die Hand hält, die einen so lange gehalten hat? Oder, vor dem Supermarkt besonders greifbar: Angst, seinen Lebensunterhalt zu verlieren und das eigene, kleine Glücksgerüst einstürzen zu sehen? Und schließlich die unterschwellige Angst, dass man zwischen März und April die schöne Welt verloren hat und sich nicht mal von ihr verabschieden konnte.