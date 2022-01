"Ob etwas in gesellschaftlicher Hinsicht in Ordnung ist oder nicht, hat nichts mit Literatur zu tun": Die Schriftstellerin Yasmina Reza.

Interview von Johanna Adorján

Yasmina Reza, in Paris geboren, wurde mit ihren Theaterstücken weltberühmt - "Kunst", "Drei Mal Leben" und "Der Gott des Gemetzels" waren auf deutschen Bühnen ein ebenso großer Erfolg wie in London und am Broadway. Ihr Roman "Babylon" erschien 2016, nun liegt "Serge" in deutscher Übersetzung vor.